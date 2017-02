L’olio d’oliva che elimina i confini tra Israele e Palestina

Olive oil without borders (Oowb), letteralmente olio d’oliva senza frontiere, è un progetto triennale che riunisce 34 comunità agricole in Israele e in Cisgiordania (Palestina) impegnate nella coltivazione di olivi da olio. L’iniziativa è nata da un’idea della Near East foundation (Nef) ed è sostenuta economicamente dalla Usaid, l’agenzia americana contro la povertà estrema. Le olive e l’olio sono prodotti molto importanti per la regione, rappresentano un settore vitale per l’economia locale, un po’ come lo sono per il nostro Mezzogiorno, dove interi ettari di terreni sono ricoperti da alberi di olivo. In Palestina circa 100mila famiglie dipendono dalle olive che contribuiscono per il 10 per cento del prodotto interno lordo del territorio. Sfruttare questo settore per costruire un legame economico, dunque, non è stato difficile.