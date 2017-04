One YOU, One Forest: un like per tutelare l’Amazzonia

Clicca "mi piace" sulla pagina Facebook di YOU - Potente Naturalmente per tutelare un metro quadrato di foresta amazzonica brasiliana. Questo è One YOU, One Forest, la campagna che la marca di detergenti per la casa naturali ed ecologici al 100 per cento, realizzati solo con prodotti vegetali certificati Ecocert, ha deciso di lanciare il 22 aprile in occasione dell'Earth day, Giornata mondiale della Terra.

Ma perché YOU ha lanciato questa iniziativa?

One YOU, One Forest: la Terra è la nostra casa

Una casa pulita nel rispetto della natura è più sana e confortevole, lo abbiamo ricordato tante volte: dal luogo che ogni giorno ci accoglie, ci ripara e ci protegge, infatti, dipende molto del nostro benessere psicofisico. Ora proviamo ad estendere il concetto di "casa" andando oltre le quattro mura domestiche: il nostro pianeta non è forse la nostra casa comune? E allora, così come ci prendiamo cura del nostro ambiente domestico, prestando attenzione a non liberare nell'aria di appartamenti e uffici sostanze che ci facciano male, dobbiamo anche prenderci cura dell'ambiente "di fuori", della Terra, perché dal suo stato di salute dipende anche quello di tutti gli esseri viventi. Quale modo migliore per affrontare questo compito e prenderci cura dell'aria del pianeta se non tutelare il suo polmone verde, le sue foreste, che garantiscono ossigeno, assorbono l'anidride carbonica e l'inquinamento e allo stesso tempo offrono riparo e protezione per tante specie viventi?

YOU e l’ambiente

Proprio pensando a questo, alla connessione tra la casa - ambiente domestico e la casa - pianeta, nella Giornata della Terra YOU ha deciso di rafforzare il proprio impegno per la sostenibilità e aderire al progetto Foreste in piedi di LifeGate, lanciando la campagna One YOU, One Forest per la salvaguardia di una porzione di foresta amazzonica brasiliana.

Il brand YOU è da sempre molto attento all’ambiente e alla sostenibilità e lo dimostra attraverso la formulazione di prodotti ecologici al 100 per cento. “Per quanto riguarda Mapa Spontex Italia”, afferma Matteo Vaccari, direttore marketing dell’azienda, “abbiamo lanciato di recente una gamma di detergenti a marchio YOU che è una gamma di detergenti estremamente particolare che ha molti brevetti e che non solo è attenta all’ambiente ma anche alle persone”.

L'Amazzonia brasiliana è l'area verde più estesa del pianeta, con oltre 4 milioni di km quadrati di foresta. LifeGate, grazie al progetto Foreste in piedi con la collaborazione delle ong Avive e di Icei, ne tutela 560 ettari, affidati in concessione d’uso a 27 famiglie della comunità di San Pedro. Il piccolo gruppo, composto da circa 150 persone, può quotidianamente utilizzare le risorse della foresta e allo stesso tempo imparare a tutelare questo luogo patrimonio dell'umanità. L'obiettivo dell'iniziativa è infatti quello di prevenire e contrastare fenomeni come la deforestazione, gli incendi dolosi, le attività di caccia illegali e altri reati ambientali.

Grazie a One YOU, One Forest, anche tu puoi aiutare YOU a supportare la comunità di San Pedro nella sua preziosa attività di tutela dell'Amazzonia. Partecipare è semplicissimo, non richiede alcuno sforzo (basta un click) e il pianeta ci guadagna. Che aspetti?