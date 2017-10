Le Nazioni Unite scioccate dagli scontri tra polizia ungherese e profughi

Dopo giorni di scontri verbali, di tensione alle stelle e di violenza psicologica, è arrivata quella fisica. La polizia ungherese ha deciso di usare la forza per cercare di “sedare gli animi” tra i profughi che da giorni sono bloccati all’interno di un campo protetto da reti di metallo e filo spinato, come fossero detenuti, vicino alla città di Horgos, al confine con la Serbia. I profughi hanno tentato di sfondare le barriere per tornare liberi e cercare di raggiungere altri paesi europei, in particolare la Germania, ma la polizia ha risposto sparando gas lacrimogeni, usando idranti e prendendo a manganellate chiunque tentasse la fuga. Compresi genitori con figli e neonati.