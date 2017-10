Gli ultimi oranghi sono nelle nostre mani

Le foreste indonesiane sono sotto pressione a causa della crescente espansione delle coltivazioni di palma da olio. Un problema che sta causando danni anche alla popolazione di oranghi che ha sempre meno spazio a disposizione. Secondo il Rainforest action network ne restano solo 60.600 in libertà e per questo ha deciso di lanciare una campagna fotografica intitolata "The last stand orangutan: the power is in your palm" (palm in inglese vuole dire sia palma che palmo di mano). Lo scopo è raccogliere 60.600 foto di persone da inviare alle venti principali aziende che producono snack e dolciumi con l'olio di palma "incriminato" per chiedere loro di smettere di usare questo ingrediente legato alla distruzione delle foreste. Per promuovere la campagna, il Rainforest action network ha anche realizzato un video di forte impatto dove un orango si collega via Skype con Lena, una bambina sordomuta, per chiederle attraverso il linguaggio dei segni di smettere di usare il burro di arachidi con olio di palma perché sta distruggendo la sua casa.