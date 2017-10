L’orso polare non riesce più a ingrassare per sopravvivere all’inverno

Il numero di orsi polari che vivono sulle acque ghiacciate del nord dell’Alaska, negli Stati Uniti, è calato del 40 per cento dal 2001 al 2010 secondo uno studio dello US Geological Survey (Usgs) e pubblicato da Ecological Society of America. Oggi gli orsi polari presenti sarebbero circa 900.

Ci sono sempre meno orsi

Le cause del declino

Il futuro incerto degli orsi polari