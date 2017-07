Il più grande ospedale di Aleppo - la seconda città della Siria dopo la capitale Damasco - è stato distrutto. La struttura è crollata in seguito ad una serie di bombardamenti effettuati dalle forze filo-governative di Bashar al-Assad con il sostegno della Russia di Vladimir Putin. Si parla di decine di vittime.

Another attack on SAMS's largest trauma hospital in eastern #Aleppo, killing 3 maintenance workers. Hospital completely destroyed. pic.twitter.com/UQgkM8OweH