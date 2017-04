Otto video incredibili per la Giornata della Terra

Foreste lussureggianti e ancestrali caratterizzate da un’incredibile biodiversità, vette impervie che lambiscono in cielo e nelle quali, in apparenza, la vita sembra impossibile, distese di ghiaccio e oceani di sabbia. Il nostro pianeta ci offre una fantastica eterogeneità di paesaggi e ambienti, ognuno con la sua peculiare e struggente bellezza. Eccone una piccola selezione, un video per ogni continente (più uno che riprende la Terra dall’atmosfera), che mette in evidenza la poesia che è possibile trovare in un bosco o tra i sassi di un torrente. Come si fa a non amare un pianeta così?

Nord America

Europa

Africa

Asia

Sudamerica

Australia

Antartide

La Terra dallo spazio