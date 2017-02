Out of Tibet. Il racconto di un decennio al fianco dei rifugiati tibetani

Out of Tibet è una raccolta di fotografie che raffigura i membri della diaspora tibetana in tutto il mondo. È il frutto di oltre dieci anni di lavoro della fotografa italiana Albertina d’Urso, specializzata in reportage sociali e umanitari, tra cui Welcome to Compton, uno spaccato di vita in uno dei quartieri più pericolosi di Los Angeles che le è valso il Canon young photographers award nel 2007. Il libro e la mostra itinerante Out of Tibet costituiscono una rappresentazione visiva che mostra come i nativi tibetani si siano sforzati per mantenere viva la propria cultura anche al di fuori della madrepatria. La pubblicazione del libro è stata finanziata grazie a una campagna di crowdfunding lanciata su Kickstarter: visitando la pagina si può acquistare il libro.

