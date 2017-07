Panorama volta pagina e diventa a Impatto Zero!

'Panorama' è proprio il primo. E' il primo newsmagazine italiano. Fondato nel 1962, settimanale dal '67 con la direzione di Lamberto Sechi, oggi è leader in Italia sia in diffusione sia in raccolta pubblicitaria. Da oggi, con la direzione di Pietro Calabrese, e per sei mesi, 'Panorama' aderisce a Impatto Zero: è il primo grande newsmagazine settimanale che si impegna a far piantare, in Costa Rica, un numero di alberi tale da riassorbire l'anidride carbonica emessa nel ciclo di produzione della rivista. Dal 22 giugno, e fino alla fine del 2007, Panorama uscirà con il bollino verde, cioè sarà prodotto in armonia con l'ambiente. LifeGate, con Impatto Zero, ha calcolato che la quantità di anidride carbonica, emessa per la stampa della rivista in sei mesi sarà controbilanciata contribuendo alla creazione e alla tutela di circa 3 milioni di mq di foreste in crescita, necessari a riassorbire la CO2 e le emissioni di gas a effetto serra. Panorama contribuirà a riqualificare e riforestare due riserve in Costa Rica, con alberi di specie autoctone, di età giovane e in forte crescita, perciò capaci di assorbire molta anidride carbonica. "Gli alberi piantati bilanciano 5.595.620 chilogrammi di carta consumata in sei mesi - prosegue il servizio del puntuale Sciortino - oltre a colla, inchiostro, lastre d'alluminio, trasporti". Il primo articolo è spalleggiato da un'intervista di Alfonso Pecoraro Scanio: "Avete preso la strada giusta"... Grazie a Impatto Zero saranno create e tutelate foreste in crescita in aree critiche della terra, delle 'aree verdi per sempre': riserve destinate per statuto a conservare il patrimonio naturale e a tutelare gli ecosistemi presenti con un alto grado di biodiversità. Il programma garantisce la certezza della salvaguardia nel lungo periodo delle nuove foreste e delle foreste in crescita da inquinamento, incendi e attacchi parassitari.