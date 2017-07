Chi era il giudice Paolo Borsellino, ucciso dalla mafia 25 anni fa

Il 19 luglio 1992 il magistrato antimafia Paolo Borsellino sapeva di andare incontro alla morte. Forse non quel giorno, forse non in quella via D’Amelio nella quale si recava quasi ogni domenica per andare a trovare la madre. Ma sarebbe accaduto di lì a poco. Assieme a Giovanni Falcone, amico e collega nel pool antimafia voluto dal giudice Antonino Caponnetto, era arrivato troppo vicino alla “cupola”, il vertice della catena di comando della mafia. E si era spinto fino ad indagare sui legami tessuti dai boss con il mondo della politica, degli affari, della stessa magistratura.

“Devo fare presto, non ho più tempo”

Il mistero dell'agenda rossa di Paolo Borsellino

La famiglia rifiutò i funerali di stato