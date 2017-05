Papa Francesco dona l’enciclica per l’ambiente a Donald Trump

Un colloquio di mezz’ora, a porte chiuse, dove papa Francesco ha deciso di tentare l’ultima carta per cercare di entusiasmare il presidente degli Stati Uniti d’America Donald Trump e convincerlo ad accettare una volta per tutte l’idea di occuparsi anche dell’ambiente e restare nell’Accordo di Parigi, il trattato globale contro i cambiamenti climatici firmato dall’intera comunità internazionale alla Cop 21 del 2015, Stati Uniti compresi, ed entrato in vigore il 4 novembre 2016. Dev’essere andata pressappoco così l’incontro tra il capo della Chiesa cattolica e il presidente americano. Un incontro che potrebbe dare spunti interessanti anche al regista premio Oscar Paolo Sorrentino alle prese con la realizzazione di The new Pope, il seguito della serie tv di successo The young Pope.

I regali del Papa a Trump

L'irruzione di Greenpeace in Vaticano