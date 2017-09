Marta Pappalardo, geomorfologa, su Livorno: “Se un’alluvione diventa tragedia, la colpa è sempre dell’uomo”

Superamento dell’approccio emergenziale, responsabilizzazione dell'uomo e necessità di un dialogo tra scienza e politica: sono questi i concetti su cui insiste Marta Pappalardo, geomorfologa (la geomorfologia è la scienza che studia le forme della crosta terrestre e i fenomeni che ne operano le modificazioni) dell’Università di Pisa, all’indomani del fortissimo alluvione che ha colpito la città di Livorno e i suoi dintorni provocando alcune vittime e molti danni. Parole che hanno avuto una eco anche in quelle del ministro dell’Ambiente Gian Luca Galletti, che in visita a Livorno, ha detto che quanto successo “è colpa dei cambiamenti climatici ma non solo” e che casi che catastrofi che si ripetono ormai da anni, come a Livorno e Genova, “non possono essere chiamate emergenze”.

È iniziato il vertice a #Livorno col ministro Galletti per affrontare la seconda fase dell'emergenza #maltempo. pic.twitter.com/NT7BHmVbJP — Filippo Nogarin (@nogarin) 11 settembre 2017

#Maltempo, Francesco Violo, segretario nazionale CNG: Italia territorio fragile geologicamente, serve una buona pianificazione territoriale pic.twitter.com/7dAmrL1aqR — Cons. Naz. Geologi (@cngeologi) 11 settembre 2017