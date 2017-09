I parchi eolici britannici dividono i profitti coi cittadini

Nel Regno Unito, se vivi vicino a un parco eolico di nuova costruzione puoi acquistarne una quota anche molto piccola, a partire da 5 sterline, e partecipare ai profitti generati in futuro dalle turbine. L'idea di coinvolgere il pubblico nei proventi generati dalle turbine eoliche di costruzione privata è stata di Ed Davey, il segretario liberal-democratico per il clima e l'energia. L'obiettivo sarebbe quello di convincere anche chi finora si è dimostrato contrario allo sfruttamento del vento che questa fonte sia redditizia oltre che sostenibile dal punto di vista ambientale, ed aumentare così il numero di turbine installate. I parchi eolici in Gran Bretagna sono stati finora motivo di divisione, politica ed emotiva; i conservatori hanno infatti già annunciato che, se vinceranno le elezioni nel 2015, taglieranno le sovvenzioni alla costruzione di nuovi impianti, nonostante il 70 per cento della popolazione britannica sia favorevole a vivere accanto alle turbine.

Parco eolico a Glasgow, Regno Unito. Foto © Getty Images.