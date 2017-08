Parigi apre le porte ai migranti. Un campo profughi sorge in città

Parigi costruirà un campo profughi sul proprio territorio. Il sindaco della capitale francese, Anne Hidalgo, ha annunciato la decisione di installare un centro di accoglienza per i migranti in arrivo dalla Siria (e non solo) nel diciottesimo arrondissement, quartiere situato nella porzione settentrionale della metropoli.

“L’Europa e la Francia non sono all’altezza”

Migrants : un camp de transit bientôt créé en plein Paris https://t.co/orrnmrCmyT pic.twitter.com/8Dchs0TtfU — Le Figaro (@Le_Figaro) 1 giugno 2016

L’esempio del nuovo centro della Grande-Synthe

Il governo risponde senza entusiasmo