A Parigi i Giochi Olimpici del 2024. “Saranno i primi ecologici della storia”

Parigi ospiterà i Giochi Olimpici del 2024. La conferma è arrivata a Lima, in Perù, nella giornata di apertura della 130esima riunione del Comitato Internazionale Olimpico (Cio). Cento anni dopo le sue prime olimpiadi, dunque, la capitale francese tornerà ad ospitare i cinque cerchi. E - sebbene in molti già temano una possibile esplosione dei costi, come accaduto altrove in precedenti edizioni - il sindaco Anne Hidalgo promette di puntare tutto sull’ecologia: “Saranno i primi Giochi Olimpici a rispondere agli standard indicati dall’Accordo di Parigi”.

“Ridurremo le emissioni di CO2 del 55 per cento”

Auto vietate, bici e alimentazione 100 per cento bio

Perplessi alcuni ecologisti: “Uno spreco che non lascerà nulla alla città”