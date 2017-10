Parigi, 1994: per fermare l’avanzata del deserto

La comunità internazionale ha finalmente riconosciuto che la desertificazione è uno dei maggiori problemi economici, sociali e ambientali per molte regioni del mondo. Nel 1977 ci fu una prima conferenza, la United Nations Conference on Desertification (UNCOD), che adottò un piano d'azione per contrastarla (Plan of Action to Combat Desertification - PACD). Nonostante questi ed altri sforzi, l'United Nations Environment Programme (UNEP) concluse nel 1991 che la degradazione di molte aree della Terra verso l'aridità si stava intensificando, nonostante ci fossero "esempi locali di successi". La questione di come affrontare il fenomeno della desertificazione fu uno dei principali temi in agenda allo storico Summit della Terra di Rio de Janeiro (la United Nations Conference on Environment and Development, UNCED, del 1992). La conferenza inaugurò un nuovo approccio al problema, enfatizzando possibili azioni positive per sostenere uno sviluppo sostenibile a livello locale e nel contempo indicendo un'assemblea generale dell'ONU che insediò un Intergovernmental Negotiating Committee (INCD): questo, per preparare entro il 1994 una nuova convenzione per combattere contro l'avanzata dei deserti, specialmente in Africa. Nel dicembre '92, l'assemblea ONU acconsentì, con la risoluzione 47/188. Il Comitato INCD lavorò a ranghi serrati fino alla redazione di una Convenzione internazionale delle Nazioni Unite per la lotta contro la desertificazione (UNCCD), adottata a Parigi il 17 giugno 1994. E' entrata in vigore il 26 dicembre 1996, 90 giorni dopo l'ultima ratifica necessaria, la cinquantesima. Il massimo organo di governo della Convenzione è la Conferenza delle Parti, la riunione multilaterale tra i Paesi firmatari, i rappresentanti politici e scientifici. La prima fu nell'ottobre 1997 a Roma. La seconda, nel dicembre 1998 a Dakar, in Senegal; poi novembre 1999 (Recife, Brasile), dicembre 2000 (Bonn, Germania), e ottobre 2001 (Ginevra, Svizzera). Da quel momento in poi, le COP si tengono su base biennale.