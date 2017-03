Basta gabbie di batteria nell’allevamento di conigli

Ogni anno negli allevamenti di tutta Europa 340 milioni di conigli vengono allevati per essere mangiati. La maggior parte di questi animali trascorre la propria vita in minuscole gabbie di metallo, che non consentono loro basilari attività motorie, come stendersi, saltare e stare appoggiati sulle zampe posteriori. L’allevamento in gabbie di batteria dei conigli è molto simile a quello delle galline, le gabbie sono grandi mediamente 20x35 centimetri e all’interno vengono rinchiusi uno o due animali. Il pavimento delle gabbie non è altro che una rete di ferro che provoca ai conigli ferite e problemi alle zampe.

Decisione storica del Parlamento europeo

Animal Equality e la partecipazione popolare

Ora servono le norme