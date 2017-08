Luca Parmitano ad Expo: “Non esistono parole per descrivere la bellezza del nostro pianeta”

A poco meno di due anni (9 luglio 2013) dalla sua prima passeggiata nello spazio, Luca Parmitano, ospite del padiglione americano, racconta alcune delle sensazioni ed emozioni vissute a 400 chilometri d'altezza, a gravità zero. Ad aprire l'incontro l'amministratore della Nasa, Charles F. Bolden Jr., che spiega ai partecipanti come l'agenzia spaziale americana monitori, grazie a circa 100 sistemi satellitari, lo stato di salute del pianeta nelle sue componenti principali: acqua, suolo, oceani e atmosfera. Parla anche del cambiamento climatico in atto, Bolden: "I dati ci dicono che il clima sta cambiando. E credo che noi stiamo peggiorando lo stato di Madre Natura. Per questo abbiamo bisogno di questi strumenti per capire quale sia il nostro impatto".

Credits Nasa.

Dal nulla in un attimo, tutti i colori della Terra.