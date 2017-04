Pay by result, la finanza che rivoluziona il welfare sta arrivando in Italia

Un welfare innovativo, inclusivo e che funzioni davvero, senza dubbio, costa. In molti casi costa decisamente troppo per i bilanci statali, che già sono alle prese con i costi dei servizi di base. In questi casi, i capitali privati possono entrare in gioco. Magari per fare davvero la differenza. Anche con l’aiuto di strumenti finanziari ad hoc, come i pay by result bond. Obbligazioni già sperimentate nel Regno Unito, che iniziano a essere osservate con sempre maggiore interesse anche nel nostro Paese.

Al ministero della Giustizia si parla di social impact bond

Come si finanzia il reinserimento dei detenuti

Alla @camcomroma, presentazione dello studio dedicato ai #socialimpactbond per reinserimento persone detenute con @HUMANFdn pic.twitter.com/sYLNtDUIp4 — Andrea Orlando (@AndreaOrlandosp) 15 marzo 2017

Come funziona il modello “pay by result”