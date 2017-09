L’uragano Irma che ha colpito il 6 settembre le isole di Saint-Barthélemy e di Saint Martin nelle Antille francesi è il più potente mai registrato nella zona e il secondo in assoluto a livello mondiale. A superarlo, secondo i meteorologi, è stato solamente Haiyan, che devastò le Filippine nel 2013.

There are now three hurricanes simultaneously in the Atlantic: #Katia, #Irma and #Jose @NASA #climatechange pic.twitter.com/4sDsf1iaZQ