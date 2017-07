La pena di morte in Giappone c’è e si esegue in segreto

L'impiccagione numero 17 in meno di 4 anni, la terza del 2016 è stata eseguita venerdì 11 novembre. Non siamo in Cina, Iran, Iraq o in un paese dimenticato dell’Africa subsahariana, ma nel paese del Sol Levante. Gli abolizionisti cominciano a far sentire la loro voce contro quelle che definiscono "esecuzioni segrete in Giappone".

Giappone, tra esecuzioni segrete e torture

Abolizionisti giapponesi, qualcosa si muove

Giappone e Stati Uniti gli unici stati dell'Ocse con la pena capitale