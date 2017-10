Per una cucina a prova di batteri

Conservazione in frigorifero: La temperatura ideale del frigorifero è tra 0° e 4° C. Il congelatore deve essere a -15°C. I cibi cotti e quelli crudi non devono mai toccarsi; gli eventuali batteri presenti sul crudo potrebbero passare sull'alimento cotto. La carne cruda e i salumi vanno sistemati in contenitori chiusi e messi nello scomparto più freddo (0-2°). Le conserve aperte e non consumate completamente, vanno travasate in un recipiente ermetico e poste in frigo. I prodotti freschi come ravioli, pasta all'uovo e succhi di frutta devono stare nei ripiani posizionati all'interno della porta, (dove si mettono solitamente le bottiglie), perché è quella la temperatura ideale (max +6). Le uova, contrariamente a quanto si crede, devono essere conservate tra 1° e 4 ° C, vanno quindi posizionate nella parte più fredda del frigorifero (generalmente quella in alto). Preparazione: lavare le mani con il sapone prima di iniziare a cucinare e anche quando si cambia alimento. Attrezzi: coltelli e taglieri che risultano essere un covo di microbi, vanno lavati accuratamente. Pure la spugnetta dei piatti e gli strofinacci sono ottimi terreni di coltura per i batteri. Gli strofinacci vanno cambiati giornalmente e lavati ad alta temperatura utilizzando un disinfettante a base di percarbonato di sodio. Le spugnette si possono sanificare con un ammollo in acqua e olio essenziale di timo. Cottura: il cibo deve raggiungere almeno i 75 gradi in ogni sua parte, quindi anche al centro. Questa raccomandazione vale per tutte le carni, ma in particolare per il pollame che può facilmente nascondere la salmonella. Frutti di mare crudi, pesce crudo, carpaccio, bistecca al sangue sono preparazioni a rischio. Attenzione anche agli assaggi durante le preparazioni, mai mangiare l'impasto di torte o biscotti contenenti uova crude. A proposito di uova, sarebbe meglio se fosse cotto anche il tuorlo, quindi per le vostre uova alla coque o all'occhio di bue utilizzate solo prodotti sicuri. Nicoletta Morabito Tecnologo Alimentare