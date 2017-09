Perché diventare vegetariani o vegani. Spunti e riflessioni dall’orto botanico di Brera

Che bello è stato parlare di piante (da mangiare) in uno degli angoli verdi più incantevoli e suggestivi di Milano e forse d’Italia, l’orto botanico di Brera, a Milano, che da secoli custodisce e mostra specie vegetali interessanti o preziose. Vegolosi.it ha avuto la buona idea di partire da qui con il tour di presentazione del nuovo libro Diventare vegetariani o vegani. In 280 pagine si trovano cenni di storia della cultura vegetariana e vegana, tabelle nutrizionali, consigli per i bambini, 60 ricette fotografate, guide alla cucina verde di base, dritte per acquisti consapevoli, tabelle delle stagioni per la spesa. L'originale e piuttosto voluminosa guida è già in tutte le librerie, pubblicata da Gribaudo, e se ne possono anche scaricare 30 pagine gratis in anteprima dal sito Vegolosi.it.

Il capitolo dedicato al fare la spesa è il più corposo del libro