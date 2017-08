Perch

Lo scorso dicembre il Vertice dell'Aia è fallito per vari motivi, tra cui reciproche intransigenze che coprivano in molti casi una mancanza di reale volontà politica.



La trattativa interrotta era stata rinviata ad un nuovo Vertice, convocato a Bonn dal 16 al 29 luglio prossimi, mentre venivano organizzate varie riunioni preparatorie.

Nel frattempo Bush, il nuovo Presidente degli Stati Uniti ha espresso la volontà di non ratificare il Protocollo di Kyoto, e tutto è tornato in alto mare. Perché il negoziato riprenda e consenta l'adozione di misure efficaci, è necessario che i cittadini e le loro organizzazioni si rendano visibili a Bonn, con un'iniziativa di grande impatto, che serva a sintetizzare i rischi determinati dal cambiamento climatico e la necessità di intervenire.

In particolare gli Amici della Terra chiedono:

riduzioni reali delle emissioni di gas-serra in ogni paese industrializzato



investimenti nell'efficienza energetica e nelle energie rinnovabili



esclusione del nucleare dalle strategie energetiche, per gli inaccettabili rischi e l'irrisolto problema delle scorie.



adozione dei meccanismi flessibili in modo rigoroso e ambientalmente corretto.



disponibilità di risorse finanziarie per prevenire e mitigare i danni determinati dal cambiamento climatico che già si prevedono.



disponibilità ad aiutare i Paesi in via di sviluppo, con il trasferimento di tecnologie adeguate, a perseguire il proprio sviluppo, adottando strategie energetiche sostenibili.

