Perù: stato di emergenza in Amazzonia

Il Perù ha dichiarato lo stato di emergenza ambientale in quella parte di foresta pluviale che si trova nella regione nordorientale del paese, ma ai margini occidentali dell'Amazzonia, dove scorre il fiume Pastaza. Per decenni quest'area è stata sfruttata da diverse compagnie petrolifere, anche se il governo peruviano punta il dito contro l'argentina Pluspetrol che dal 2001 ha preso il posto dell'Occidental Petroleum che, a sua volta, cominciò le trivellazioni nel 1971. Il ministro dell'Ambiente Manuel Pulgar-Vidal ha dato 90 giorni di tempo alla Pluspetrol per ripulire l'area contaminata e ridurre i rischi per la salute della popolazione locale. Le comunità Achuar e Kichwa che vivono sulle rive del Pastaza, al confine con l'Ecuador, da anni hanno cercato di richiamare l'attenzione sul problema dell'inquinamento nella regione: i test ufficiali effettuati a febbraio e marzo hanno confermato le richieste degli abitanti svelando la presenza di alti tassi di bario, piombo, cromo e derivati del petrolio nel suolo. Finora i governi che si sono succeduti al potere hanno fallito nel trovare una soluzione al problema, anche se la Pluspetrol è stata sanzionata più volte negli ultimi anni. L'ultima condanna risale a gennaio e ammonta a 11 milioni di dollari (8,6 milioni di euro) per non aver bonificato correttamente un'area che si trova all'interno del parco Pacaya Samiria, il più grande del Perù, in seguito a uno sversamento di petrolio. Anche l'esecutivo in carica, però, non sembra voler cambiare rotta per prevenire e impedire altri danni ambientali: quest'anno è prevista la concessione di 29 nuove autorizzazioni per l'estrazione di gas e petrolio.