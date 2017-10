Pesca, l’Europa diminuisce la taglia minima delle vongole

Dall’inizio del 2017 le vongole saranno più piccole. O meglio, potranno esserle quelle che finiranno nei nostri piatti: la Commissione europea infatti ha approvato la modifica della grandezza minima da 25 a 22 millimetri che i molluschi potranno avere perché possano essere pescati legalmente, senza incorrere in multe e sequestri. Potrebbe sembrare a prima vista una modifica di poco conto, ma di grande portata potrebbe essere il suo impatto, soprattutto per l’Italia che da tre anni, supportata anche da evidenze scientifiche, chiedeva con forza questo provvedimento per salvaguardare la pesca nel mar Adriatico, da tempo in difficoltà per due motivi: “I cambiamenti climatici che hanno rimpicciolito le vongole”, come spiega Impresapesca Coldiretti, e la varietà di vongola del mar Mediterraneo, il cosiddetto ‘lupino’, che ha di per sé una dimensione inferiore alla norma.

Un affare che riguarda un migliaio di imprese