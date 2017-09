Pfas in Veneto: migliaia le persone coinvolte, mentre Miteni risulta una scatola vuota

Continuano i colpi di scena nella questione Pfas in Veneto. Dopo i risultati delle analisi delle acque in alcuni Comuni fuori dalla cosiddetta “zona rossa” e i primi dati circa la quantità di Pfas nel sangue degli abitanti dei centri direttamente interessati, ora secondo Greenpeace, non ci sarebbero neppure i fondi per contenere l'emergenza e pensare ad un'eventuale bonifica.

Pfas in Veneto. La Miteni non è in grado di pagare

Ministero e Regione botta e risposta sulla questione Pfas

Livelli Pfas nel sangue sopra la soglia di sicurezza