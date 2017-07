Hai ringraziato la tua piantina oggi?

"Le piante puliscono l'aria in misura maggiore rispetto a quanto pensavamo" è stata l'affermazione rilasciata da Thomas Karl, ricercatore e autore dello studio pubblicato recentemente sulla rivista Science. Gli scienziati conoscevano da lungo tempo la capacità delle piante di catturare anidride carbonica, un gas che viene rilasciato naturalmente (e non) nell'atmosfera e ha la funzione di trattenere il caldo al suo interno, ma non sapevano della capacità di alcune piante di trattenere tipi di sostanze chiamate composti ossigenati organici volatili (oVOC). O almeno non a questo livello. Le piante che hanno mostrato maggiormente questa capacità sono quelle presenti in foreste molto fitte mentre la parte più recettiva è quella più esposta ai raggi solari, ovvero quella superiore. I ricercatori hanno scoperto anche che gli alberi reagiscono meglio se sottoposti ad una condizione di stress, per esempio in seguito all'esposizione a una sostanza irritante come l'inquinamento da ozono. E proprio la capacità di assorbire i composti ossigenati è uno dei nuovi argomenti che sono attualmente in discussione a Nagoya dove è in corso la Conferenza per la stesura di nuovi obiettivi da raggiungere entro il 2020 per combattere la perdita di biodiversità.