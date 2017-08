Pi

Ancora nessun passo avanti per quanto riguarda la politica dello sviluppo dell'energia rinnovabile. Mentre l'Europa vorrebbe avere il 15% del fabbisogno di energia da fonti rinnovabili, cioè soprattutto dal sole e dal vento, entro il 2010, gli USA non ne vogliono sapere perché troppo costoso. Alcuni paesi non industrializzati mettono la clausola che nella categoria fonti rinnovabili si includano anche l'idroelettrico ottenuto con le grandi dighe. A parte il fatto che la costruzione delle grandi dighe ha sempre un impatto ambientale pesante, si anerebbe l'obiettivo, perché già tre anni fa con l'idroelettrico inteso come fonte rinnovabile, l'obiettivo era quasi raggiunto (mancava l'1,1%).



Sempre gli USA si oppongono a fissare il 2015 come anno in cui il numero delle persone che non hanno accesso a sufficiente acqua pulita dovrebbe essere dimezzato. Considerano troppo alti gli sforzi da compiere per un obiettivo di questo tipo, mentre l'Europa si dichiara disponibile di aumentare ancora le risorse finanziarie in questo settore pur essendo già adesso il principale contribuente mondiale.



Ieri un'intesa non meglio precisata sul commercio e sui nuovi modelli di consumo e produzione a minor impatto ambientale. L'accordo sulla biodiversità è stato confermato, ma significa un annacquamento rispetto a sei mesi fa: allora i paesi industrializzati si erano impegnati a dimezzare il ritmo con cui piante e animali stanno scomparendo, adesso si parla genericamente di interventi per una significativa riduzione del tasso di estinzione entro il 2010.





Infine a sorpresa un'aperta critica da parte di Tony Blair a Bush: il paese che inquina più di tutti dovrebbe firmare il protocollo di Kyoto, ha detto, e "crescita economica e protezione dell'ambiente sono compatibili. Basta cambiare rotta in quello che intendiamo fino ad oggi per scienza e tecnologia..."