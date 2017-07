Abbiamo prodotto 8,3 miliardi di tonnellate di plastica dal 1950

Otto miliardi e 300 milioni di tonnellate. È il quantitativo immenso di plastica che è stato prodotto dall’uomo a partire dal 1950. Il che rende il materiale il terzo più diffuso sulla Terra, tra quelli artificiali, dopo il cemento e l’acciaio. Ad indicare la cifra è uno studio curato da un gruppo di ricercatori americani e pubblicato il 19 luglio sulla rivista Science Advance. Il rapporto specifica inoltre che, di questa gigantesca mole di materiale, ben 6,3 miliardi di tonnellate sono già diventati rifiuti. E che, di questi, il 79 per cento risulta accumulato nelle discariche o addirittura abbandonato. Il 12 per cento, poi, è stato incenerito e soltanto il 9 per cento - pari a circa 600 milioni di tonnellate - risulta essere stato riciclato.

“6.3 billion metric tons of plastic have been thrown away since 1950.” | https://t.co/ITIiSEInYt #oceanplastic #oceans — George Dearing (@GeorgeDearing) 19 luglio 2017

Oggi si producono 380 milioni di tonnellate di plastica all’anno