Premiata una nuova tecnologia: impianti fotovoltaici per produrre idrogeno

La produzione dell'idrogeno avviene impiegando acqua e energia elettrica. E' previsto che fra una decina di anni l'idrogeno sarà un carburante normalmente presente sul mercato e quindi il problema non sarà più il petrolio ma piuttosto il grande bisogno di energia elettrica. Lo studioso americano Daniel G. Nocera, professore di Energia al Dipartimento di Chimica del Massachusetts Institute of Technology, ha ricevuto a Torino il "Premio Energia e Ambiente" promosso da Italgas, proprio per le sue ricerche sull'utilizzo del sole nella produzione di idrogeno. Ha sviluppato una tecnologia nuova che impiega impianti fotovoltaici per produrre idrogeno. Nocera precisa che serviranno ancora numerosi altri approfondimenti e scoperte per rendere realizzabile la cattura dell'energia solare e la sua trasformazione in energia chimica come previsto nel suo progetto. Finché questa tecnica sarà utilizzabile passano, secondo le sue previsioni, ancora da 10 a 20 anni. Ma nuove tecniche per la produzione di energia da fonti rinnovabili e ad alta disponibilità sono indispensabili: secondo Nocera fra 50 anni i bisogni di energia nel mondo saranno almeno triplicati. Nella prima fase l'idrogeno verrà prodotto con elettricità dal carbone e dal metano, quindi sarà un carburante pulito solo parzialmente. Non usciranno gas inquinanti dai tubi di scappamento, ma dalle centrali elettriche necessarie per la produzione dell'idrogeno. Sposando l'idrogeno con il solare fotovoltaico si arriva a una soluzione davvero ecologica. Rita Imwinkelried