Presto meno veleni nei prodotti

E' un passo importante, anche se mancano molte firme di ratificazione, tra queste quella italiana. I nostri vicini Francia, Austria, Germania e Svizzera hanno invece già ratificato. I veleni messo a bando nel trattato fanno parte dei cosiddetti POP (Persistent Organic Pollutants, Inquinanti Organici Persistenti). La lista di quelli messi al bando contiene 12 inquinanti, la cosiddetta 'sporca dozzina', tra cui i PCB, i furani, le diossine e il DDT. E' una grande conquista perchè i paesi firmatari non potranno più produrre, utilizzare e rilasciare nell'ambiente queste sostanze. Sostanze che possono avere un impatto devastante sulla salute e sull'ambiente e causare molti dei malesseri sempre più diffusi nella società, come problemi al sistema riproduttivo e immunitario, squilibri nel sistema nervoso e ormonale, irregolarità di sviluppo o malattie serie come i tumori. Con il nuovo trattato i consumatori hanno la possibilità di effettuare delle scelte, per esempio quella di acquistare dei beni di consumo prodotti in paesi che non utilizzano i POP.





Il percorso per la realizzazione del trattato è iniziato nel maggio 2001 con la Convenzione di Stoccolma. Da allora sono in corso i negoziati per definire quali delle circa 50mila sostanze conosciute o sospettate come tossiche mettere al bando. Da un lato l'industria cercava di frenare, dall'altra le organizzazioni ambientaliste e leassociazioni, che promuovono una visione olistica della salute, insistevano nel divulgare i dati sulla pericolosità delle sostanze in discussione. Tra l'altro Margot Wallstrom aveva fatto analizzare il suo sangue riguardo residui tossici e reso pubblico il risultato. Sul sito dell'Unione Europea tutti potevano intervenire con commenti e proposte. L'obiettivo del trattato è comunque di mettere al bando tutti i POP.

Rita Imwinkelried