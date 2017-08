Prevenire è meglio che curare

Come si fa a diminuire l'impatto che, ad esempio, una bottiglia di acqua minerale vuota o un flacone di ammorbidente hanno sull'ambiente? Ce lo racconta il CONAI (Consorzio per il recupero degli Imballaggi) nell'ultimo Dossier Prevenzione 2007 - il terzo dopo quelli del 2001 e del 2004 - pubblicato in concomitanza col suo decimo anniversario. "Prevenire" significa mettere in atto tutte le strategie possibili per ridurre gli impatti che gli imballaggi esercitano sull'ambiente quando diventano rifiuti, come richiesto sia dalle normative europee (la "Direttiva Imballaggi", 94/62/CE e successive modifiche, che prevede soprattutto una riduzione quantitativa del peso e del volume degli imballaggi stessi), sia nazionali (con il D.Lgs. 3 aprile 2006; n. 152, relativo alla prevenzione e alla gestione degli imballaggi). Il CONAI ha così presentato nel Dossier una decina di strumenti per ottenere imballaggi più ecoefficienti:

- Riduzione quantitativa, ovvero riduzione in peso e volume del materiale impiegato per produrre gli imballaggi; - Riutilizzo dell'imballaggio, specialmente a livello locale. - Riciclo, cioè raccolta dei rifiuti di imballaggio per avere materia seconda da reimmettere nei cicli di produzione; - Razionalizzazione dei trasporti, in modo da emettere meno CO2 possibile; - Rendere ecoefficiente il processo di fabbricazione; - Rendere ecoefficiente la filiera di raccolta, selezione, recupero e riciclo degli imballaggi buttati; - Razionalizzazione della filiera di produzione, trasporto e distribuzione dell'imballaggio, con un'integrazione tra settore primario, secondario e terziario; - Risparmio energetico, ossia ridurre le emissioni in atmosfera utilizzando, per la fabbricazione degli imballaggi, o meno energia (quindi razionalizzandone l'utilizzo), o sfruttando fonti energetiche alternative; - Innovazione tecnologica, ovvero promuovere lo sviluppo di imballaggi ecoefficienti; - Favorire l'efficienza della differenziazione dei rifiuti (tra umido e imballaggi)