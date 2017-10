Se salvi il preventivo della tua polizza, Ben tutela 5 mq di foresta

Ben, la nuova polizza auto lanciata da Direct Line in collaborazione con Impatto Zero® di LifeGate, il primo progetto italiano che calcola, riduce e compensa le emissioni di CO2 generate dalle attività umane, diventa ogni giorno più verde per rispondere alle esigenze dei sempre più numerosi automobilisti preoccupati per la salute del pianeta. Calcolando e salvando il proprio preventivo online infatti è possibile tutelare, fin da subito, 5 mq di foresta. In pochi click e in un tempo brevissimo, grazie al semplice, rapido ed ecologico servizio di preventivi online, collegato alla banca dati nazionale di ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici), è così possibile fare un regalo alla Terra e a tutti noi. Ecologia nel DNA Questa è solo l'ultima novità che va ad aggiungersi alle tante caratteristiche sostenibili di Ben. L'assicurazione è 100 per cento online, e non richiede spreco di carta o energia. Il nuovo contratto firmato non deve essere rispedito tramite posta tradizionale, ma fotografato e allegato a una apposita email. L'attenzione al pianeta è inoltre confermata dalla possibilità, per i primi 300 sottoscrittori, di rendere a Impatto Zero® i primi 10.000 km percorsi. La polizza contribuisce inoltre anche a creare e tutelare oltre 100.000 mq di foresta. Professionalità e i vantaggi dell'online Con Ben non si perde tempo: è possibile calcolare il preventivo o sottoscrivere la polizza in ogni momento, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, da smartphone, tablet o, naturalmente, computer. In caso di incidente, i clienti di Ben possono contare sulla disponibilità professionalità e l’eccellenza del servizio di assistenza sinistri di Direct Line, ai livelli più alti del mercato. Informazione redazionale