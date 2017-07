Quanto costa, in media, l’acqua del rubinetto in Italia

Le tariffe dell’acqua, in Italia, risultano tra le più basse del continente europeo. Il prezzo al metro cubo, infatti, in alcuni casi non è neppure paragonabile rispetto a quelli di numerosi paesi membri dell’Unione europea. A confermarlo sono gli ultimi dati elaborati dall’International statistics for water services (Isws), che sono stati presentati nel corso della mostra-convegno Watec Italy 2017, organizzata a Palermo alla fine dello scorso mese di giugno.

Il costo dell’acqua a Milano è 10 volte inferiore rispetto a Copenaghen

L’acqua è un bene primario, ma anche una risorsa preziosa da non sprecare

Il nodo dell’ammodernamento delle infrastrutture