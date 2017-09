Il calo del prezzo del petrolio (non) sta mettendo in difficoltà le rinnovabili

La rapida caduta dei prezzi del petrolio ha trascinato in basso anche molte società di energia alternative. Perché? Per Victor Rojas e Paul Stinton Environmental defense fund, gruppo no profit di advocacy americano specializzato in temi ambientali, l’associazione tra petrolio ed energia ormai non è nulla di più di un luogo comune: “Petrolio può significare energia, ma energia non significa petrolio”. E questo perché la storica correlazione tra prezzi del greggio e domanda per energia rinnovabile si è indebolita sempre di più nei mercati globali.

© Sean Gallup/Getty Images