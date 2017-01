Guerra tra narcotrafficanti in una prigione in Brasile. 56 morti

Una rivolta all’interno di una prigione nella città di Manaus, in Brasile, è sfociata in un bagno di sangue. Tra domenica 1 e lunedì 2 gennaio, la sommossa, scatenata da diverse fazioni criminali in conflitto tra loro, ha provocato 56 morti. “Si tratta del peggiore massacro mai commesso in una prigione dello stato dell’Amazzonia”, ha dichiarato il responsabile locale della Sicurezza pubblica, Sergio Fontes, aggiungendo che “molti detenuti sono stati decapitati”.

Presi in ostaggio 12 agenti e 74 detenuti

Il sofraffollamento delle carceri in Brasile