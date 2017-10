Primarie Usa. Perché Hillary Clinton non è ancora certa della nomination

Aggiornamento 8 giugno - Dopo l'esito di alcune delle primarie effettuate martedì 7 giugno (non si conoscono ancora i risultati della California), Hillary Clinton ha rivendicato la propria candidatura: “Grazie a voi, abbiamo superato un traguardo importante: è la prima volta nella storia del paese che una donna ottiene l'investitura di uno dei grandi partiti”, ha dichiarato davanti ai suoi sostenitori nel quartiere di Brooklyn, a New York. Il suo rivale Bernie Sanders, tuttavia, ha confermato che resterà in corsa fino alla convention democratica di fine luglio. E ha ricordato che sarà solo in quel momento che l'investitura di Clinton diventerà ufficiale: “Noi continueremo a batterci per ogni voto e per ogni delegato”.

Bernie Sanders non si arrende

We’re flattered, @AP, but we've got primaries to win. CA, MT, NM, ND, NJ, SD, vote tomorrow! https://t.co/8t3GpZqc1U — Hillary Clinton (@HillaryClinton) 7 giugno 2016

I sondaggi seminano dubbi tra i superdelegati

