Produrre energia scaricando il water

Ognuno di noi utilizza in questo modo almeno settemila litri d'acqua l'anno. Quantitativo che aumenta se si pensa all'acqua che scende dalle docce, dai lavandini, dai lavelli e così via. Tutta quest'acqua viene incanalata in tubature e cade dall'alto verso il basso, in direzione del sistema fognario. Se la si intercettasse, come si fa nelle centrali idroelettriche, si potrebbe trasformare lo spreco in fonte di energia. "L'ispirazione mi è venuta tirando la catena nel bagno di un albergo", dice Broadbent. "Constatavo che l'acqua andava giù molto rapidamente e con grande forza. Mi sembrava logico che questa energia potesse essere sfruttata in modo da generare energia elettrica", per di più senza produrre inquinamento. Hydro Power, questo il nome del dispositivo messo a punto dal giovane, funziona utilizzando l'acqua scaricata da servizi igienici, lavandini e docce, e produce elettricità mettendo in moto le pale di una turbina adattata ai tubi di scarico. Progettato più per i grattacieli, o comunque per edifici su molti piani, piuttosto che per singole abitazioni, Hydro Power potrebbe offrire energia sufficiente a consentire un risparmio di 1.415 dollari (circa 1.160 euro) l'anno per un edificio di sette piani. L'elettricità può essere ridistribuita all'interno dell'edificio per i sistemi di condizionamento, il riscaldamento o gli ascensori, o ceduta alla rete nazionale. Broadbent sta cercando investitori che abbiano fiducia nella sua idea. Fonte APCOM, 26 luglio