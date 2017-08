Profit e no profit, quando il pubblico chiede aiuto al privato. Il caso Ikea

Partiamo dalla fine, dall’ultimo intervento (fuori programma) dell’incontro nel negozio di Ancona per presentare i primi dieci anni del report di sostenibilità Ikea. Prende la parola Loredana Valentini, responsabile del Centro Servizi Immigrati del Comune di Ancona. Dapprima ha ringraziato Ikea per “la capacità di affiancamento e di fare gioco di squadra”, riferendosi in particolare al progetto “un tetto per tutti” (punto di accoglienza temporanea di persone senza dimora, arredato da Ikea), per poi lanciare una richiesta all'azienda svedese: quella di aiutarli a sensibilizzare l’opinione pubblica al tema dell’accoglienza dei migranti. Silenzio. C’è una sorta di momento di riflessione da parte dei rappresentanti Ikea presenti. È possibile che un’azienda privata sia diventata così importante e così stimata dal punto di vista della responsabilità sociale, che un’istituzione pubblica come il Comune di Ancona le si rivolga per una richiesta d’aiuto?

I progetti sociali di Ikea Ancona

Ikea Ancona, lo smaltimento dei rifiuti e i progetti con Legambiente

Chieti, la novità si vede dai numeri

I prodotti Wwf nel ristorante Ikea

Le case accoglienza arredate da Ikea a Pescara

I lavoratori Ikea in visita ai progetti sociali