Prossimamente: conferenza mondiale sul clima

Delegazioni governative da tutto il mondo confluiranno su Milano per

definire gli ultimi dettagli del Protocollo di Kyoto, in attesa della

sua entrata in vigore.

Il Protocollo impegna gli stati a ridurre le proprie emissioni di gas

climalternati, CO2 in testa, o a mettere in campo azioni di

compensazione ambientale che neutralizzino l'impatto ambientale delle

proprie emissioni. Restano ancora tante cose da definire a livello di

meccanismi di funzionamento del protocollo. Governi, Ong, ambientalisti, ricercatori e lobbisti sono pronti a partire alla volta di Milano. Gli accreditati ufficali saranno circa 10mila, cui si aggiungeranno migliaia di attivisti da tutto il mondo.





Gli Usa hanno già annunciato di voler restare fuori dagli accordi, ma

una loro delegazione governativa sarà comunque presente alla COP9. Molto attesa la delegazione Russa, l'ago della bilancia che se deciderà di ratificare farebbe scattare il quorum necessario per far entrare in vigore il Protocollo.





Gli ambientalisti italiani riuniti nel Coordinamento COP9 si stanno preparando all'appuntamento con decine di incontri, seminari e iniziative. Una grande giornata di mobilitazioni è fissata per il 6 dicembre, con una ciclomarcia metropolitana. In preparazione il 4 dicembre Legambiente organizza con le scuole e le università RIDUCO2(il "2" andrebbe scritto come pedice, piccolo come in CO2), giornata di autoriduzione delle emissioni.



Per tenerti aggiornato: Coordinamento COP9 www.cop9italia.org