Protocollo di Kyoto: il Giappone non ce la farà

Secondo quanto si legge sul giornale giapponese "Yomiuri Shimbun", le misure nazionali per ridurre le emissioni nocive stanno facendo lenti progressi a causa dell'opposizione dei gruppi industriali. Il Consiglio centrale per l'ambiente, un comitato consultivo del governo, spiega in un rapporto che per ora le industrie non devono sottostare ad alcun regolamento e che probabilmente combatteranno le emissioni di gas serra su base volontaria. Non è difficile prevedere che l'obiettivo fissato per il Giappone, che secondo le stime è responsabile del 3,7 per cento delle emissioni mondiali di anidride carbonica, di arrivare tra un decennio a un livello di emissioni inferiore del 6 per cento al livello del 1990 sarà difficile da raggiungere. L'atteggiamento assunto dal Giappone, oltre a non lasciare spazio all'ottimismo, potrebbe creare un precedente per altre defezioni importanti, specie da parte di quei paesi, come Canada e Australia che con più riluttanza hanno accettato le condizioni del Protocollo.