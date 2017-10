Come purificare l’aria delle città con ventilatori che imitano gli alberi

È possibile trovare soluzioni per ridurre la CO2 presente nell’aria? La risposta arriva dalla canadese Carbon Engineering che ha messo in commercio una nuova tecnologia che cattura l’anidride carbonica (CO2) direttamente dall’atmosfera e la utilizza per produrre combustibili sintetici a basso tenore di carbonio.

L’aria delle città sempre più inquinata

Una tecnologia innovativa per eliminare la CO2

La prima fabbrica “cattura aria” a Squamish, in Canada