Qatar, l’embargo colpisce la popolazione. L’Iran invia cibo

L’Iran ha inviato cinque aerei carichi di prodotti alimentari per sostenere il Qatar, dopo l’isolamento imposto all’emirato da una serie di nazioni del Golfo, Arabia Saudita in testa. “I velivoli hanno trasportato circa 90 tonnellate di cibo ciascuno”, ha fatto sapere Shahrokh Noushabad, portavoce della compagnia aerea Iran Air, secondo quanto riportato dalla stampa internazionale. “Altre 350 tonnellate sono state caricate su tre piccole imbarcazioni”, ha dichiarato il direttore del porto di Dayyer, nel sud dell’Iran, citato dall’agenzia di stampa Tasnim. Il Qatar, d’altra parte, dipende fortemente dalle importazioni per l’approvvigionamento di beni alimentari di cui necessita: il suo territorio, in gran parte desertico, non consente infatti di sviluppare in modo sufficiente né agricoltura, né allevamenti.

