Qualità dell’aria. Nel Nord Italia continua a peggiorare

Non piove ormai da più di un mese. E sicuramente la natura geografica della pianura padana non aiuta né i venti, né il ricambio dell'aria con un conseguente ristagno degli inquinanti più nocivi per la salute. Ma non deve essere una scusante. A guardare i dati pubblicati sul sito dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente lombarda (Arpa), dati che comunque devono essere registrati e validati (comunque trasparenti e facili da consultare), i valori risultano essere ben al di sopra dei livelli di legge e ritenuti sicuri per la salute.

Cosa possiamo fare