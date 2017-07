Quante foreste scompaiono, ogni secondo: due metri quadri, due stanze o due campi da calcio?

Hanno un ruolo fondamentale per l'equilibrio del nostro pianeta. E ogni anno se ne cancellano decine di milioni di ettari. Un'area verde di 86mila ettari, grande come New York, ogni giorno. Scompare 1 ettaro di foresta al secondo, nel mondo. Cioè due campi da calcio. Ogni secondo. Sono i polmoni della Terra, ci fanno respirare, danno vita. Il 90% delle specie animali e vegetali vive nelle foreste - che inoltre nascondono chissà quali tesori naturali, farmacologici, botanici, ancora da scoprire… E hanno inoltre la preziosa proprietà di assorbire anidride carbonica, capace di compensare i gas serra prodotti da ogni nostra attività. Ogni albero assorbe, per crescere, 7 kg di CO2 ogni anno o anche più, a seconda dell'area geografica, della specie, dell'età. La pianta assorbe il massimo di anidride carbonica quando è in crescita: fase che varia secondo diversi parametri, tra i quali la localizzazione della foresta e la specie. In generale, per le piante ad alto fusto, si colloca in un arco di tempo compreso tra i 50 e i 100 anni. Per questi motivi è necessario salvaguardare le grandi aree verdi esistenti e crearne sempre di nuove.