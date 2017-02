Quanto pane si spreca in Italia

Con l’invenduto quotidiano di dieci panettieri si possono ottenere 80-100 kg di pane, che potrebbero soddisfare le necessità di 600 persone. Intanto, buttiamo il 18% del pane e il 36% dei prodotti freschi che acquistiamo. I numeri li ha forniti l’Adoc (Associazione per la difesa e l’orientamento dei consumatori) in occasione della scorsa Giornata nazionale per la lotta agli sprechi alimentari. Sprechi che sempre secondo l’associazione, costano alle famiglie 330 euro l’anno.

Le cifre del pane in Italia

Gli italiani sono già abbastanza attenti a non buttare il pane

120mila euro di pane buttato via ogni giorno

Il marketing e lo spreco di pane

Le cifre a Roma e a Milano

La “legge del buon samaritano”