Quanto è protetto il pianeta

La mappa aggiornata dei luoghi tutelati nel mondo è stata resa nota dal rapporto dello Iucn "Pianeta protetto 2012" dove viene analizzato, una volta di più, il contributo fondamentale di queste aree per la conservazione della biodiversità e la sopravvivenza del nostro pianeta. "Queste ricche aree naturali sono molto importanti per la fornitura di cibo e acqua potabile, regolano il clima e la riduzione degli impatti dei disastri naturali", ha affermato il direttore dello Iucn, Julia Marton-Lefevre. A essere maggiormente a rischio, e quindi più bisognosi di protezione, sono i coralli dei Caraibi. Solo l'8 per cento della barriera è ancora viva e per salvarla sono necessarie misure urgenti per limitare l'inquinamento e le pratiche di pesca aggressive che mettono a rischio questo delicato ecosistema. Nel 2010 a Nagoya, durante il decimo vertice della Convenzione sulla biodiversità, vennero fissati gli obiettivi da raggiungere entro il 2020: proteggere un'area oceanica di 8 milioni di chilometri quadrati (10 per cento del totale) e una superficie di 6 milioni di chilometri quadrati (17 per cento) per quanto riguarda le terre emerse. Un risultato difficile, ma non irraggiungibile. Soprattutto se più paesi decidono di collaborare - come successo per il Kavango Zambezi transfrontier park - per difendere territori comuni e impossibili da salvare senza un impegno condiviso.