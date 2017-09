Quello che mangiamo influenza i nostri geni

Si chiama nutrigenomica la scienza che studia l'interazione tra la nutrizione e il DNA. Gli stili di vita, dieta compresa, possono accendere e spegnere alcuni tratti genetici, in relazione ai nostri comportamenti. Quello che scegliamo di mettere in tavola è dunque in grado di influenzare i nostri geni e di conseguenza la nostra salute e quella dei nostri figli. Cecilia Invitti, direttore del Dipartimento di scienze mediche e riabilitative a indirizzo endocrino-metabolico all’Istituto Auxologico di Milano, lo spiega dettagliatamente in un'intervista pubblicata su ExpoNet, il magazine di approfondimento su cibo e alimentazione di Expo Milano 2015.