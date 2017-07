That tree, una quercia in 365 scatti

"That tree", quell'albero, è il nome che Mark Hirsch ha dato al progetto che ha portato avanti per un anno, dal 24 marzo 2012 al 23 marzo 2013, fotografando una quercia e il suo ambiente - le pianure del Wisconsin - con il suo primo smartphone (un iPhone 4s). Il materiale fotografico realizzato è diventato un libro. La prima foto che Hirsch ha realizzato con lo smartphone nuovo è stato proprio "quell'albero", quella quercia che per anni ha contemplato senza mai immortalarla in uno scatto. Da quel momento, la quercia è diventata il suo soggetto preferito per un anno. Non c'è stato giorno senza che Hirsch scattasse una foto della quercia e dell'ambiente circostante. Ora l'esperimento è diventato un libro pubblicato da Press Syndication Group (Psg), forse il primo realizzato con un semplice smartphone. Giorno 294, 11 gennaio 2013